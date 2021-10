Dornauer fordert Triple-A für Pflege und 35-Stunden-Woche

Für den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer „können wir in der Pflege nicht weitermachen wie bisher“. Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, den Altenheimen und in der mobilen Pflege würden nicht nur in der Corona-Krise, sondern stets Unvorstellbares leisten. „Dafür bekommen sie nette Worte in Sonntagsreden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, doch den Pflegekräften ist bislang nur der Applaus geblieben. Das reicht nicht“, betont Dornauer. Die Tiroler SPÖ fordert deshalb ein Triple-A-Rating für Tirols Pflege.