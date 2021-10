Betrugsvorwürfe: Anlageprozess gegen KitzVenture startet

Innsbruck, Kitzbühel – Die in Kitzbühel ansässige Beteiligungsgesellschaft KitzVenture geriet in den letzten Jahren schon öfters in die Schlagzeilen. Ab 2017 wurde wegen Kleinanlegerveranlagungen mit einem versprochenen Zinssatz von 9,75 Prozent ermittelt. Im Zuge dessen verklagten die Kitzbühler ihre Tiroler Anwaltskanzlei wegen mutmaßlicher Falschberatung bei Erstellung des Kapitalmarktprospektes. Eine solche konnte das Landesgericht nicht erkennen – der Fall liegt beim Oberlandesgericht.