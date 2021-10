Schauriger Wanderweg rund um Imst garantiert Gänsehaut

Peter Wolf ist der „Moderator“, der die Wagemutigen am Geisterwanderweg in die Sagenwelt einführt. Zehn Stelen sind in Imst aufgestellt.

Imst – Wann, wenn nicht zu Halloween, am Vorabend von Allerheiligen? Punktgenau zum Gruselabend wird in Imst ein ganz besonderer Abschnitt des Starkenberger Panoramaweges eröffnet und vorgestellt – der „Geisterwanderweg“. Denn zwischen Imsterberg und Tarrenz da tummelten sich einst geheimnisvolle Gestalten. Geister und Putze – und sogar der Teufel selbst soll seine Auftritte vor langer Zeit gehabt haben. Oder hat ihn wieder? An 20 Stationen, nämlich an den Originalschauplätzen, kann man sich davon buchstäblich ein Bild machen. Gänsehaut, sagen die Verantwortlichen, die sei garantiert.