Eigensinnige Patientin: Briten sorgen sich um unerschütterliche Queen

Die Königin sei fest entschlossen, am 14. November persönlich am Gedenkgottesdienst für die britischen Weltkriegstoten teilzunehmen, hieß es unter Berufung auf Palastkreise. Der traditionelle Remembrance Day ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender, und für die pflichtbewusste Monarchin steht die Teilnahme außer Frage. "Die Ärzte, die Ihrer Majestät zur Schonung geraten haben, müssen sehr gute Gründe haben, sie zu stoppen", hieß es laut Mirror aus dem Palast.

Diese Verschlossenheit wird nun teilweise aufgehoben. Auch das zeigt nach Ansicht von Palastbeobachtern, dass es sich womöglich nicht nur um eine leichte Unpässlichkeit handelt. Vielmehr ist der Gesundheitszustand der Queen in den vergangenen gut zwei Wochen besonders in den Fokus gerückt. Erst zeigte sie sich erstmals ohne akute medizinische Gründe bei zwei Terminen mit einem Gehstock, dann strich sie "widerwillig" einen Besuch in Nordirland. Darauf folgte die Nacht in der Klinik. Zuletzt sagte die Queen ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow ab, die sie mit einer Rede eröffnen sollte. Dabei hatte der Palast nur kurz zuvor den Besuch bestätigt. Stattdessen sendet die Queen nun eine Videobotschaft.