WSG Tirol musste sich gegen die Austria mit 1:1-Remis begnügen

Innsbruck – Die WSG Tirol kommt in der Bundesliga nicht so recht vom Fleck: Am Sonntagnachmittag spielte die Elf von Trainer Thomas Silberberger zuhause gegen die Austria 1:1-Unentschieden. Es war die breits siebte Punkteteilung der Wattener in dieser Saison. Nach 13 Spielen liegt die WSG mit 13 Zählern weiter auf dem vorletzten Tabellenrang. Auf Platz vier und Hartberg fehlen allerdings auch nur vier Punkte.