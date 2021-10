Traumhafte Bilder besonderer Sportler: „Fokus liegt nicht auf ihren Prothesen“

Auf einem Polster, den Carlos Blanchard in die Hand nimmt, ist das Wort „Dreams“ aufgedruckt. Es ist einer der ersten Tage, den er mit den drei Profi-Snowboardern aus den Niederlanden verbringt. Er wohnt Anfang 2020 während der Kennenlern-Tage in der Flachau bei ihnen, es soll eine große Foto-Serie entstehen. Das Wort „Dreams“ hätte für ihn von Anfang an eine positive Bedeutung gehabt, erzählt der 38-jährige Spanier und Wahl-Innsbrucker eineinhalb Jahre später. „Diese Sportler haben immer ihre Träume verfolgt.“ Am vergangenen Freitag hat er das Buch „Dreams“ vorgestellt, in dem die drei Snowboarder die Hauptrolle spielen. Die Fotos von ihnen regen zum Nachdenken an.