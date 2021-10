25 mutmaßliche Bankräuber in Brasilien von der Polizei getötet

Brasilia – Die Sicherheitskräfte in Brasilien haben nach eigenen Angaben 25 mutmaßliche Bankräuber getötet. Die Verdächtigen hätten einen Banküberfall geplant und seien in der Stadt Varginha im Südosten des Landes von Beamten überrascht worden, teilte eine Sprecherin der Militärpolizei des Bundesstaates Minas Gerais am Sonntag in sozialen Medien mit. Es seien zahlreiche Waffen sowie Sprengstoff und kugelsichere Westen beschlagnahmt worden.