Bolsonaros Sicherheitsleute sollen Journalisten geschlagen haben

Laut der brasilianischen Zeitung O Globo wurde Leonardo Monteiro vom Fernsehsender TV Globo von Bolsonaros Sicherheitsleuten angegriffen. Er habe gefragt, warum der Präsident am Sonntag nicht an den G20-Veranstaltungen teilgenommen habe.

Das Wochenende in Rom war für Bolsonaro schlecht verlaufen. Videos von G20-Veranstaltungen zeigten ihn als isolierte Figur. Auf dem Foto, das am Trevi-Brunnen mit den Staats- und Regierungschefs aufgenommen wurde, fehlte er. In den Straßen Roms wurde er lautstark für seinen Umgang mit der Pandemie in seinem Land kritisiert und von Kritikern als „Völkermörder" bezeichnet. Mehr als 600.000 Menschen sind in Brasilien an COVID-19 gestorben, die zweithöchste Zahl weltweit nach den Vereinigten Staaten.