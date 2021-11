Leben nach dem Tod: Glaubst Du daran, dass die Seele leben kann?

Nichts ist so sicher wie der Tod. Und doch verunsichert das Thema viele Menschen gehörig. Denn wer weiß schon, was da kommt, wenn wir gehen von dieser Welt. Nichts – das war’s dann einfach, vermuten manche. Andere fürchten sich vor einem Fegefeuer, manche glauben an eine Wiedergeburt. Die Vorstellungen von dem „Danach“ sind so vielfältig wie die Religionen.