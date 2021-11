Justiz ermittelt nach Infos an Attila Hildmann in eigenen Reihen

© via www.imago-images.de

Berlin – Der rechtsradikale deutsche Verschwörungserzähler Attila Hildmann hat nach laut Medien von einer Berliner Justiz-Mitarbeiterin Informationen zu Ermittlungen gegen ihn erhalten. Es habe strafrechtliche Konsequenzen für die ehemalige Mitarbeiterin gegeben, sagte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Montag der dpa: "Nachdem der Haftbefehl an Attila Hildmann mutmaßlich durchgestochen wurde, hat die Generalstaatsanwaltschaft intensiv in den eigenen Reihen ermittelt."