Steirer vergaß Handbremse anzuziehen und wurde von Fahrzeug überrollt

Naas – Ein 52-Jähriger aus dem oststeirischen Bezirk Weiz ist in der Nacht auf Montag, Allerheiligen, von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und getötet worden. Der Mann hatte zuvor nachsehen wollen, ob der Frontbereich seines Kastenwagens beschädigt sei. Dabei vergaß er auf der leicht abschüssigen Straße die Handbremse anzuziehen. Für den Oststeirer kam jede Hilfe zu spät, er wurde in der Früh von einem Passanten tot aufgefunden, wie Polizei mitteilte.

Der Mann dürfte gegen 2 Uhr mit seinem Kastenwagen auf einer Gemeindestraße von Naas-Dorf in Richtung Patscha gefahren sein. In einer starken Linkskurve kam er – vermutlich aufgrund von Straßenglätte – den Spuren zufolge rechts von der Fahrbahn ab. Es gelang ihm, den Wagen wieder auf die Straße zurück zu lenken, dann hielt er an. Offenbar wollte der 52-Jährige das Auto auf Beschädigungen im Frontbereich untersuchen, weshalb er ausstieg und sich vor das Fahrzeug begab. Der Kastenwagen begann zu rollen und erfasste ihn, der Mann kam unter dem Fahrzeug zu liegen. Gegen 7.00 Uhr fand ein Passant den unter dem Kastenwagen eingeklemmten Mann und verständigte die Einsatzkräfte. Eine Ärztin konnte nur mehr den Tod des Oststeirers feststellen. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. (APA)