„Addams Family" und „Squid Game": So verkleideten sich die Stars zu Halloween

Los Angeles – Halloween -Queen Heidi Klum präsentierte sich in den sozialen Medien bereits in den vergangenen Tagen in verschiedenen gruseligen Outfits und Schocker-Videos. Dagegen schien ihre Verkleidung am 31. Oktober dann beinahe harmlos. Als sexy Katze tanzte sie in einem Video auf Instagram zu „Cold Heart" von Elton John und Dua Lipa.