Vom Bankberater zum Ordensbruder: Neuer Guardian der Franziskaner in Schwaz

Schwaz – Markus Schlichthärle war erfolgreicher Bankkaufmann und begeisterter Volleyballspieler in seiner Freizeit. Der Schwabe hatte eine hübsche, sportliche Freundin und wollte eine Familie gründen. Dann kam alles ganz anders: Heute kennt man den knapp 47-Jährigen, der wie Martin Luther an einem 10. November geboren wurde, als Pater Markus. Er ist seit Kurzem Guardian, also Hausoberer im Franziskanerkloster in Schwaz.