Nach tödlichem Föhnunfall in Innsbruck ermittelt die Kriminalpolizei

Innsbruck – Der schwere Unfall, der sich am Samstag im Innsbrucker Zentrum ereignete, hat ein trauriges Nachspiel. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 81-jähriger Mann in der Nacht zum Montag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Auslöser war der Föhnsturm, der ein Zelt erfasste und gegen den Einheimischen schleuderte – die TT berichtete bereits. Jetzt ermittelt die Innsbrucker Kriminalpolizei. Geprüft wird, ob der Unfall durch Fremdverschulden bzw. Fahrlässigkeit verursacht wurde.