Starker Schneefall sorgte für Chaos: A13 musste gesperrt werden

Innsbruck – Mit der Kaltfront zu Allerheiligen fiel in Tirol am Montagabend auch der erste Schnee bis in tiefere Lagen. Auf der Brennerautobahn (A13) blieben infolge einige Lkw, Wohnmobile und Pkw teils mit Sommerreifen hängen – was zu einer Sperre der Autobahn führte. Der Verkehr musste auf die Brennerstraße abgeleitet werden, wo jedoch ebenfalls ein Schneechaos herrschte – und die Straße zeitweise gesperrt werden musste.