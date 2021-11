Die Staatsspitze gedachte der Opfer des Wiener Terroranschlages vor einem Jahr

„Wir denken an Gudrun, Nedjip, Qiang und Vanessa", sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Erinnerung an die Toten. © HANS PUNZ

Wien – In Wien hat am frühen Abend die Staatsspitze der Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr gedacht. Am 2. November 2020 hatte ein IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt getötet und 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Gedenkveranstaltung der Republik wurde in der Ruprechtskirche abgehalten, in deren unmittelbarer Nähe damals die Schüsse gefallen sind.

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Angehörige der Opfer teil. © GEORG HOCHMUTH

„Es gibt keine Worte, die angemessen wären angesichts dessen, was hier draußen vor dieser Kirche passiert ist vor einem Jahr", befand Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede. Alles was er tun könne, sei, den Angehörigen die tief empfundene Anteilnahme im Namen der Republik Österreich auszudrücken. Nichts könne dafür entschädigen und wieder gutmachen, was geschehen sei.

📽️ Video | Rede von Bundespräsident Van der Bellen

„Am Ende bleibt es kalter Mord"

Der Bundespräsident nannte die Vornamen der getöteten Opfer, Gudrun, Nedzip, Qiang und Vanessa. Jeweils vier Kerzen, die am Altar sowie am Aufgang zum Altarraum postiert worden waren, erinnerten ebenfalls an sie. Van der Bellen hob auch das Leid der Verletzten hervor und dankte der Exekutive: „Sie haben uns alle verteidigt." Er würdigte auch jene Menschen, die in der Terrornacht Passanten geholfen haben.

Sympathisanten sowie Unterstützern des Täters wolle er sagen: „Sehen sie genau her." Am Ende sei es immer ein Mensch, der einem anderen Menschen etwas antue. „Am Ende bleibt es kalter Mord", sagte Van der Bellen.

Die abendliche Gedenkfeier fand in der Ruprechtskirche in Wien statt. © HANS PUNZ

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich überzeugt: „Der 2. November ist ein Datum, das in Österreich nie wieder indifferent sein wird. Nicht für uns als Gesellschaft, aber schon gar nicht für diejenigen, denen an diesem Tag ein Familienmitglied, ein Freundin, ein Freund, ein geliebter Mitmensch brutal entrissen wurde." Es sei jener Tag, an dem der Terror auch in Österreich seine „Fratze" gezeigt habe.

Intoleranz nicht tolerieren – egal woher

Auch er hielt fest, dass man sich kaum ausmalen könne, was die Hinterbliebenen im vergangen Jahr durchlitten hätten. Ihnen allen gelte das tief empfundene Mitgefühl. Die Gedanken seien auch bei all jenen, die durch den feigen Anschlag verletzt wurden und die noch heute darunter leiden würden. Der Kanzler verwies jedoch ebenfalls darauf, dass die Gesellschaft damals zusammengehalten habe.

📽️ Video | Rede von Bundeskanzler Schallenberg

Man werde, so beteuerte Schallenberg, Intoleranz nicht tolerieren – egal, ob die Radikalisierung aus dem In- oder dem Ausland komme, egal, ob sie online oder offline geschehe: „All jenen, die versuchen Hass und Zwietracht zu säen, muss klar sein, dass sie die volle Härte des Gesetzes spüren werden." Ihnen müsse ganz klar gesagt werden, dass Hass, Intoleranz und Extremismus keinen Platz in der offenen, pluralistischen Gesellschaft hätten. Es dürfe dem Terror nicht gelingen, die Gesellschaft zu spalten.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg. © HANS PUNZ

„Unser aller Fassungslosigkeit ist auch nach einem Jahr noch spürbar", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Der Anschlag habe „unauslöschliche Spuren" hinterlassen und tiefe Wunden in die Gesellschaft geschlagen. Österreich sei nun kein weißer Fleck mehr auf der Landkarte des Terrors. Er verwies unter anderem darauf, dass es wichtig sei, im Vorfeld Radikalisierung zu erkennen und zu verhindern.

Immer wieder gebe es Menschen, die glauben würden, Gewalt sei die Lösung, warnte Kardinal Christoph Schönborn. „Warum geschieht es immer wieder?" Ausgangspunkt sei offenbar stets eine „fundamentale Unzufriedenheit mit der Welt wie sie ist". Die Saat werde oft in den Herzen und Köpfen junger Menschen ausgesät. Das Gegenbild, so zeigte er sich zuversichtlich, sei aber stärker. Der Geist der Gemeinschaft habe sich an jenem Abend beeindruckend manifestiert.

Mitglieder der Wiener Stadtregierung mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Kranzniederlegung am Vormittag. © ROLAND SCHLAGER

Die Gedenkveranstaltung in der Ruprechtskirche – an der auch weitere Regierungsmitglieder und Vertreterinnen und Vertreter der Parlamentsparteien teilnahmen – wurde musikalisch von den jungen Musikerinnen der Gruppe „Weil ma glaubn" begleitet werden. Sie probten in der Stunde des Anschlages vor einem Jahr in dem kleinen Sakralbau, der als die älteste Kirche der Stadt gilt. Der Attentäter war nur wenige Meter von dieser entfernt am Ruprechtsplatz von Einsatzkräften der Polizei erschossen worden, nachdem er vier Personen getötet hatte. „Heute wird der Gesang zu Ende gesungen", sagte Schönborn: „Das sind die Zeichen der Hoffnung."

📽️ Video | Musikalische Einlage der Gruppe „Weil ma glaubn"

Ludwig: „Diese Stadt ist stark"

Bereits am Vormittag hatte die Stadt Wien beim Gedenkstein am benachbarten Desider-Friedmann-Platz mit einer Kranzniederlegung an den Anschlag erinnert. Man wolle zum Ausdruck bringen, wie sehr man diesen Terrorakt verurteile, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Der 2. November 2020 habe eine tiefe Narbe in die Geschichte der Stadt geschlagen. Man werde diesen Tag, die Opfer und deren Angehörige – von denen auch einige an dem Gedenkakt teilnahmen – nie vergessen. Der Bürgermeister wurde von der Stadtratsriege und Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen begleitet.

📽️ Video | Gedenken an die Terrornacht in Wien

Ludwig versicherte, dass man sich vom „feigen Terrorismus" nicht in die Knie zwingen lasse: „Diese Stadt ist stark und diese Stadt zeigt, dass auch in Krisensituationen das Zusammenstehen, das Miteinander im Vordergrund stehen." Und, so Ludwig: „Wir werden deutlich machen in unserer Stadt, in unserem Heimatland Österreich, aber auch international, dass wir jede Form des Terrorismus nicht nur ablehnen, sondern auch Maßnahmen setzen, um gegen diesen Terrorismus einzutreten."

Bereits in der Früh gedachte Van der Bellen der Opfer des „feigen terroristischen Attentats" via Twitter: „Vier Menschen haben ihr Leben verloren. Viele wurden verletzt. Viele haben ihr Leben & ihre Gesundheit in die Waagschale geworfen, um andere zu beschützen. Heute gedenken wir der Opfer. Wir versuchen gemeinsam, die Wunden zu heilen."

Bundeskanzler Schallenberg erklärte in dem Kurznachrichtendienst, dass sich die Gesellschaft gemeinsam dem Hass in all seinen Formen entgegenstellen müsse. „Es darf und wird dem Terrorismus nicht gelingen, uns zu spalten", betonte er. Auch Vizekanzler Kogler sprach via Twitter den Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig erinnerte er an die Einsatzkräfte, das medizinische Personal und mutige Passanten mit Zivilcourage – und an jene in Wien, die in „einer Notsituation mit offenen Türen und offenen Herzen Zuflucht geboten haben".

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meldete sich ebenfalls zu Wort. Auch ein Jahr nach dem schrecklichen Anschlag „stehen wir zusammen und lassen uns nicht von diesem Hass spalten", sagte er in einer Aussendung. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gedachte der Hunderten Polizistinnen und Polizisten, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens den schwer bewaffneten Terroristen bekämpft hatten.

Für den Dritten Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) haben die „blutigen Ereignisse eine tiefe Wunde in Österreich geschlagen und eine deutliche Narbe hinterlassen". Seine Gedanken seien bei den Opfern des „bestialischen Mörders, deren Hinterbliebenen, bei den zahlreichen Verletzten, aber auch den Helden dieser Nacht", erklärte Hofer, der ebenfalls an der Gedenkveranstaltung teilnahm. SOS Mitmensch rief in einer Aussendung am Dienstag anlässlich des Jahrestages dazu auf, „durch Ablehnung von Hassideologien und durch das Stärken der Fundamente unserer Republik dem Terror in Österreich keine Chance zu geben". (APA)