Höhere Lagen in Weiß: Der November hatte in Tirol Schnee im Gepäck

Innsbruck – Den ersten Schnee gab es in Tirol bereits im Oktober, doch durch das traumhafte Herbstwetter der vergangenen Wochen (mit föhnigem Beigeschmack) war davon rasch nichts mehr übrig. Mit dem November hat nun eine Kaltfront Tirol erreicht – und diese hatte in den höheren Lagen erneut Schnee im Gepäck. Am Brenner sorgte der Wintereinbruch am Montagabend für Chaos, der Stubaier Gletscher meldete Dienstagfrüh 35 Zentimeter Neuschnee und auch Seefeld zeigte sich am Allerseelentag leicht angezuckert. Am Dienstag lassen die Niederschläge in Tirol vorerst wieder nach, die Schneefallgrenze liegt bei 1400 bis 1700 Metern.