Weniger Arbeitslose als vor der Krise, Kurzarbeit wird weiter genutzt

„Im Oktober sehen wir weiterhin eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Auf Grund der gesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie der wirtschaftlichen Erholung ist es uns gelungen, die Arbeitslosigkeit in Österreich bereits jetzt deutlich unter die des Vorkrisenniveaus aus 2019 zu senken“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Am Rande einer Pressekonferenz sagte Kocher, die sonst für Ende Oktober üblichen saisonalen Effekte seien heuer schwächer ausgeprägt, was für eine ungewöhnlich hohe Dynamik am Arbeitsmarkt spreche. Und AMS-Vorstand Johannes Kopf twittert dazu „Bass erstaunt. Hoch erfreut. 13.000 weniger als 2019!“