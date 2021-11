Einreise-Probleme für internationale Fans: Davis Cup sucht Zuschauer vor der Türe

Innsbruck – Als am Sonntag die Lichter in der Wiener Stadthalle ausgehen, gehen sie im gleichen Moment in der Innsbrucker Olympiahalle an. Das Veranstalter-Team der Erste Bank Open übersiedelt fast geschlossen mit Sack und Pack und 2-G-Konzept in den Westen, wo mit dem Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck (25.–30.11.) bald das bisher größte Tennis-Event Österreichs stattfindet.