Staatsanwälte und Presseklub kritisieren ÖVP-nahen „exxpress“

Wien – Die Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte übt Kritik am ÖVP-nahen Online-Medium exxpress. Dieses hatte in einem Beitrag Andeutungen zu den Wohnadressen eines an den Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligten Strafverfolgers sowie von Falter-Chefredakteur Florian Klenk gemacht. Auch der Presseclub Concordia verwahrte sich gegen das Veröffentlichen des Wohnorts von Journalisten.