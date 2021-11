EU und USA stellten Aktionsplan zur Methan-Reduzierung vor

Glasgow – Die US-Regierung hat am Rande der Weltklimakonferenz in Glasgow einen nationalen Aktionsplan zur Reduzierung von klimaschädlichem Methan vorgestellt. Die Umweltschutzbehörde EPA schlage in ausgeweitete Vorschriften für neue Öl- und Gasbohrlöcher vor, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Bereits Mitte September wurden Pläne bekannt, wonach die USA und die EU mit einer Initiative die Emissionen bis 2030 um ein Drittel senken wollen – 90 Staaten tragen diese inzwischen mit.