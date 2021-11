Kulinarische Vielfalt in Innsbruck: Mit Reis aus China um die Ecke zum Somalier

Die Regale sind beinahe leer, fast im Minutentakt öffnet sich die Türe und neue Kunden strömen herein – zumeist sind es Schüler. „Übermorgen kommt die neue Lieferung“, verspricht ­Daniel Raspagliesi zwei Buben.

Zusammen mit Patrick Foltermeier hat er vor ein paar Wochen das Candy Kingz in der Ursulinenpassage eröffnet. Im Sortiment haben die beiden Tiroler spezielle amerikanische Süßigkeiten und Softdrinks, die man hierzulande sonst nicht findet. „Wir sind beide selbst große Fans davon. Da wir immer 200 Kilometer fahren mussten, um einzukaufen und über das Internet alles sehr teuer ist, kam die Idee, einen Laden aufzumachen“, so Raspagliesi.

Damit haben sie einen wahren Hype ausgelöst. Alleine von einem Käse-Mais-Snack, der an eine Chipspackung erinnert, gingen an einem Tag 200 Sackerln über die Theke. „Die Jugendlichen sehen über soziale Medien wie TikTok, dass ihre Vorbilder die Süßigkeiten konsumieren, und wollen diese Produkte. Es kommen aber auch ältere Kunden“, betont Raspagliesi. Von den verschiedensten Fanta-Sorten bis zur Zurckerwatte aus der Packung gibt es fast alles. „Das Sortiment ändert sich aber wöchentlich“, so Raspagliesi.