Streit um Lkw-Blockabfertigung in Tirol: Bayern fordert EU zur Klage auf

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hat sich nach einem Schreiben an EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean nun auch direkt an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt. Sie fordert Klarheit im Streit um die Lkw-Blockabfertigung an der Tiroler Grenze.