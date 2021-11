Mann in Ägypten auf offener Straße enthauptet

Kairo – In Ägypten ist ein Mann bei Tageslicht auf offener Straße enthauptet worden. Der Täter habe seinem Opfer in der Stadt Ismailia mit einem großen Messer den Kopf abgetrennt und dabei unverständliche Wörter gesagt, teilte das Innenministerium mit. Auf einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie der Täter sein Opfer angreift, das offenbar verletzt am Boden einer belebten Kreuzung liegt. In der Nähe stehen Passanten, es sind Schreie zu hören.