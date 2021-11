Mann in Bayern versuchte offenbar, seine schwangere Freundin anzuzünden

Ingolstadt – Wegen eines versuchten Tötungsdelikts an seiner schwangeren Freundin ermittelt die Kripo Ingolstadt gegen einen 21-Jährigen. Der junge Mann sei nachts in der Ingolstädter Innenstadt mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er die 17-Jährige mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit bespritzt und anschließend eine brennende Zigarette auf die Frau geworfen.