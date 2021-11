Frau in Innsbruck mutmaßlich vergewaltigt: Mann sprang neun Meter von Balkon

Innsbruck – Heftige Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in Innsbruck ab. Wie das Landeskriminalamt (LKA) berichtet, soll ein 27-Jähriger eine gleichaltrige Frau erst mit einem Messer bedroht und sie nach einem Fluchtversuch vergewaltigt haben. Als das Opfer ihn später auf dem Balkon aussperrte, sprang er neun Meter in die Tiefe.