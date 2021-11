Schotte zu Gast in Jenbach: Die Jugend baut Barrieren ab

Die Freude über das Projekt ist ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Immerhin hat er sich gegen über 1000 Bewerber für den Standort Jenbach durchgesetzt. „Die Auswahl ist uns nicht ganz leicht gefallen, wir haben viele Online-Interviews geführt und uns schlussendlich für Stuart aus Großbritannien entschieden“, erzählt Katalin Jasz, Leiterin des Jugendzentrums Jenbach. Seit Anfang Oktober unterstützt Stuart das Team. „Er ist hauptsächlich in der schulischen Nachmittagsbetreuung und im Jugendzentrum tätig“, sagt Jasz. Gerade im Schulfach Englisch ist er den Kindern eine große Hilfe. Aber auch als männlicher Ansprechpartner übernimmt er einen wichtigen Part in der Jugendarbeit. „Er kommt bei allen wirklich sehr gut an. Er ist so offen, kommunikativ, verlässlich und bringt sich auch im Team super ein“, sagt Jasz im TT-Gespräch.