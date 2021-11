Neues Theaterstück: Schwazer „Tschiggin“-Story begeistert Mitterer

Schwaz – Nachdem Felix Mitterer zuletzt die Zeit des Silberabbaus in Schwaz in ein Theaterstück gepackt hat, hat ihn nun ein weiterer zeitgeschichtlicher Meilenstein der Bezirkshauptstadt in den Bann gezogen: die Schwazer Tabakfabrik. Ab 1830 war sie 175 Jahre lang ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der einstigen Silberstadt, die 1809 in Schutt und Asche gelegt wurde: 440 Häuser brannten ab.