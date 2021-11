Stephan Eberharters gewagte Expedition für „Bergwelten“

Ginzling – Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Stephan Eberharter begibt sich am 8. November ab 20.15 Uhr in der Servus-TV-Sendung „Bergwelten: Winter im Zillertal – Spuren im Schnee“ in neue Höhen: nämlich auf seinen ersten 3000er-Gipfel. An seiner Seite bei der außerordentlich anspruchsvollen Skitour rund um die Berliner Spitze: Markus Kröll, Berglauf-Profi und mehrfacher Rekordsieger des Red Bull Dolomitenmanns. Außerdem begleitet „Bergwelten“ Freeride-Profi Roman Rohrmoser bei einer waghalsigen Befahrung der berüchtigten Hochfügener Ostwand. Snowboard-Profi Werni Stock, Weltcup-Kletterer Matthias Schiestl und Bergführer Daniel Kopp wirken ebenfalls mit. (TT)