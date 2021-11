Biometrische Daten sollen im Kampf gegen Geldwäsche eingesetzt werden

Die FMA ermöglicht in Zukunft rein biometrische Verfahren zur geldwäscherechtlichen Kundenidentifikation.

Wien – In der EU werden jedes Jahr 160 Mrd. Euro aus illegalen Geschäften weißgewaschen. Naturgemäß sind daher im Kampf gegen Geldwäsche die Regularien, denen Finanzdienstleister unterworfen sind, sehr aufwändig. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, dass vor Aufnahme jeder Geschäftsbeziehung die Identität des Kunden festgestellt, geprüft, dokumentiert und laufend aktualisiert werde, so die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA). Hier schafft die FMA nun mit einer Novelle der so genannten Online-Identifikationsverordnung eine Vereinfachung. Künftig ist es möglich, rein biometrische Verfahren wie Fingerprint, Iris- und Gesichtserkennung für die Identifikation von Neukunden von Finanzdienstleistern anzuwenden.