Motorrad und Helm aus Garage in Kramsach gestohlen

Kramsach – In der Zeit vom 1. November, 17 Uhr bis 2. November, 21 Uhr, stahl ein bisher unbekannter Täter in Kramsach aus einer unversperrten Garage ein zum Verkehr zugelassenes Motorrad samt einem ebenfalls dort aufbewahrten Motorradhelm. Zuvor hatte der Täter den Motorradschlüssel aus einem Schlüsseltresor, der sich ebenfalls in der Garage befand, entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Euro-Betrag. (TT.com)