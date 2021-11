TVB-Wahl in Innsbruck: Junge Liste peilt Vorstandssitz an

Innsbruck – Es kam wie prognostiziert: Vier Listen haben für die Wahl im Innsbruck Tourismus am 29. November beim Land fristgerecht eingereicht. Gewählt wird in der Vollversammlung in drei Stimmgruppen ein neuer Aufsichtsrat. Jede Gruppe kann vier Mitglieder entsenden. Diese wählen dann den neuen TVB-Vorstand, also Obmann und zwei Stellvertreter. Der amtierende Obmann Karl Gostner verlässt den TVB.