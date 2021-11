Wege zur Kunst mit 28 Stationen in Innsbruck, Hall und Schwaz

Auch im Rahmen von Künstlergesprächen wie am Freitag (15 Uhr) im Volkskunstmuseum, wo die Gelegenheit besteht, mit Florian Raditsch per Zoom über seine aktuelle Ausstellung „Im Schein von Rauch und Flamme“ zu sprechen. Zum Austausch mit PreisträgerInnen des Österreichischen Grafikwettbewerbs lädt am Freitag (17 Uhr) die Taxisgalerie, Sezgin Byonik spricht am Samstag (16 Uhr) im Kunstraum Innsbruck mit Jakub Ferri, eine Stunde später gibt es ein Gespräch mit Albert Fuchs in der Galerie Thoman und um 18.30 Uhr mit Olga Stefan in Büchsenhausen. In der Galerie der Stadt Schwaz ist am Freitag (16.30 Uhr) der Film „Trouble“ von Mariah Garnett zu sehen und im Innsbrucker Cinematograph (17.30 Uhr) Sayat Novas Streifen „Die Farbe des Granatapfels“. Und eine Guided Tour gibt es am Freitag (18 Uhr) durch „Das Fotoalbum“ im BTV Stadtforum.

Weiter geht es am Freitag (und Samstag) um 11.30 Uhr mit von Veronika Berti bzw. Thekla Kischko geführten Artwalks speziell für ein jugendliches Kunstpublikum. ExpertInnenführungen für die „Großen“ gibt es dagegen am Freitag und Samstag (16 bzw. 14 Uhr). Belvedere-Kurator Severin Dünser nimmt am Freitag die KunstspaziergängerInnen an seine kundige Hand, am Samstag Thina Adams, Leiterin des LUMEN, Museum of Mountain Photography am Kronplatz. Ausgangspunkt für alle drei geführten, etwa eineinhalbstündigen Touren ist La Cantina am Sparkassenplatz. Anmeldung unter office@premierentage.at. Am Donnerstag haben die Institutionen, wo Vernissagen stattfinden, von 17 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag die meisten von 11 bis 22 bzw. am Samstag von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt. (schlo)