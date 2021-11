PSG, ManCity und Liverpool vor entscheidenden Schritten

Innsbruck – Große Namen verpflichten: Mit Paris Saint-Germain, Manchester City und Liverpool könnte heute ein Trio entscheidende Schritte setzen – und dafür sorgen, dass es seinen Star-Appeal auch in der K.-o.-Phase der Fußball-Königsklasse versprühen kann.

Mit RB Leipzig hechelt indes ein anderer deutscher Bundesligist den ausgegebenen Zielen hinterher. Ein Punktgewinn war dem Team von Jesse Marsch in den bisherigen drei Spielen noch nicht vergönnt. Um zumindest den Umstieg in die Europa League als Dritter in Angriff nehmen zu können, wären Zähler heute (21 Uhr/live Servus TV) gegen PSG wünschenswert. Bei den Gästen fehlt Topstar Lionel Messi. Der Argentinier machte die Reise nach Leipzig aufgrund einer Prellung nicht mit.