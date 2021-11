Dasselbe in Grün: Meta-Logo zwingt deutsche Firma zum Rebranding

Bis dahin übt sich M-Sense in Schadensbegrenzung – Seitenhieb inklusive. In sozialen Medien machte die Firma einerseits auf die Ähnlichkeit der Logos aufmerksam und betonte andererseits die Unterschiede zu „Meta“, was den Datenschutz betrifft. Bei M-Sense werde dieser nämlich wichtig genommen, immerhin gehe es um medizinische Daten der User und man wolle nicht, dass Nutzer die Skandale rund um Facebook/„Meta“ irgendwie mit M-Sense in Verbindung bringen. Auf Twitter erhielt der entsprechende Eintrag bereits mehr als 52.000 Likes und wurde beinahe 11.500 Mal geteilt. Auf LinkedIn kamen mehr als 255.000 Reaktionen zusammen (Stand: Mittwochvormittag).