ÖAMTC: Spritpreise bei 1,40 Euro, noch unter Wert von 2012

Wien – Im Vergleich zum Vormonat wurde der Liter Diesel im Oktober um 11,7 Cent teurer und kostete durchschnittlich 1,373 Euro. Super wurde um 1,397 Euro pro Liter abgegeben, um rund 7,2 Cent mehr als noch im September 2021. Beim Super war das im Monatsschnitt die elfte Preissteigerung in Folge. Das Preisniveau des bisher teuersten Tankmonats (September 2012: 1,526 Euro für Super bzw. 1,449 Euro für Diesel) ist allerdings noch nicht erreicht, so der ÖAMTC heute in einer Aussendung.

Der Klub erinnerte daran, dass es ratsam ist, knapp vor Mittag zu tanken, denn Preiserhöhungen sind nur einmal täglich (um 12 Uhr) erlaubt. Preissenkungen sind jedoch jederzeit möglich. Auch der Wochentag spiele eine Rolle. "Am günstigsten ist es meist am Sonntag bzw. am Montagvormittag", so der ÖAMTC.

Auch wenn die Preisanzeige an der Tankstelle derzeit anderes vermuten lässt: Tanken war in Österreich in der Vergangenheit kaufkraftbereinigt teils empfindlich teurer als aktuell. Grund dafür ist die über die Jahre gestiegene Kaufkraft. So musste laut einer Wifo-Statistik ein Industriearbeiter 1980 für einen Liter Benzin im Schnitt 7,6 Minuten arbeiten, 2010 waren es 5,2 Minuten, 2019 nur mehr 4,2 Minuten. (APA)