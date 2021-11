Futterkutter Kochbuch bringt „die Welt auf deinen Löffel“

Ein paar Drinks an einer Bar haben uns 2015 zusammengebracht. Dabei hatten wir eine Schnapsidee, die unser Leben verändern sollte. Wir wollten gemeinsam kochen! Und zwar das Essen, das uns aus unserer Kindheit und von unseren Reisen in Erinnerung geblieben ist. Das Ganze aber möglichst regional und immer so frisch, dass es schmeckt wie bei Mama zuhause. Und: Wir wollten diese Idee auf die Straße bringen. Da haben wir diese holländischen Lastenfahrräder im Internet entdeckt, welche wir zur mobilen Küche umfunktioniert haben. Damit war der Futterkutter geboren.