Betrugsprozess: „KitzVenture-System war wie ein Pyramidenspiel“

Dies bestritt Landrock vehement und deklarierte sich selbst als Opfer. Schließlich habe man alles nur Erdenkliche getan, um das Anlagemodell auf rechtlich korrekte Beine zu bringen. Trotz der Beauftragung renommiertester Anwalts- und Steuerberaterkanzleien sei der Finanzmarktprospekt jedoch letztlich fehlerhaft und nicht markttauglich gewesen: „Wir sind keine Juristen. Dafür stelle ich für ein irres Geld solche Leute an. Die sollten eigentlich hier auf der Anklagebank sitzen!“ Ohne näher auf die Veranlagungen einzugehen, betonte der KitzVenture-Chef dazu, dass alle 79 Anleger „mitsamt Zinseszinsen“ entschädigt worden sind, sohin gebe es keinerlei Schaden. Der Zinssatz knapp unter zehn Prozent sei im Anlagemarkt indes absolut nichts Ungewöhnliches. So würden es derlei Finanzprodukte auf acht Prozent Zinsen und mehr bringen. Auch mit vielen Medien habe man sich schon verglichen – wobei man hierbei laut Landrock selbst zum Opfer einer mysteriösen Alias-Figur geworden sei. Diese habe als „Alexander Goldberg“ nämlich all diese Werbeschaltungen in Auftrag gegeben – wohl um KitzVenture zu schaden.