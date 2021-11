Von Wanderung nicht zurückgekehrt: 57-Jähriger in Nassereith vermisst

Nassereith – Ein 57-Jähriger ist seit mehr als zwei Wochen in den Lechtaler Alpen abgängig, berichtet die Polizei. Der Mann startete am 17. Oktober eine Tour auf den Loreakopf, musste die geplante weitere Wanderung jedoch witterungsbedingt abbrechen. Nach derzeitigem Wissensstand dürfte er am Tag darauf erneut eine Bergtour zwischen dem Loreakopf, Roten Stein und Kreuzjoch unternommen haben.