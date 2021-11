Pfaffenhofen – Diebe sind zwischen Samstag und Dienstag in zwei Baucontainer in Pfaffenhofen eingestiegen. Laut Polizei wurde in einem der beiden Container eine Kaffeemaschine aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Aus dem zweiten verschwanden fünf Kanister Diesel. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. (TT.com)