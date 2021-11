Auto und Linienbus kollidierten in Hall, drei Personen leicht verletzt

Hall in Tirol – Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Unteren Stadtplatzes in Hall sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Gegen 19.15 Uhr kam es auf der Hauptkreuzung aus bisher noch unbekannter Ursache zur Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Weil der Bus gerade eine Werksfahrt absolvierte, waren keine Passagiere an Bord.