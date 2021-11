Liverpool und Ajax lösen Achtelfinal-Ticket, Remis für Leipzig zu wenig

Der FC Liverpool mit Torschütze Diogo Jota steht nach vier Siegen im Achtelfinale der Königsklasse. © AFP

Madrid, Liverpool – Real Madrid hat sich in der Champions League Gruppenplatz eins gesichert und nimmt Kurs Richtung Achtelfinale. Mit David Alaba als Abwehrchef besiegten die „Königlichen" am Mittwochabend Schachtar Donezk ohne zu glänzen 2:1 und lachen damit von Platz eins der Tabelle in der Gruppe D. Bereit fix in der K.o.-Phase sind Liverpool nach einem 2:0-Erfolg gegen Spaniens Meister Atletico Madrid in Pool B und Ajax Amsterdam, das bei Borussia Dortmund gewann.

Nach einem Abwehrfehler von Donezk servierte Vinicius Junior Karim Benzema in der 14. Minute das 1:0. Eine leichte Übung für den Franzosen, der damit das 1000. Tor von Real in Champions League beziehungsweise Meistercup besorgte. Doch die Gäste kamen auf und machten ihrerseits Druck nach vorne. Vor dem Ausgleich in der 39. Minute schirmten Alaba und Ferland Mendy den Torschützen Fernando nur unzureichend ab, beim Klärungsversuch kam der Wiener nicht mehr zum Ball.

In der zweiten Hälfte stellte Benzema (61.) die Führung wieder her, Assistgeber war erneut Vinicius. Schachtar blieb jedoch gefährlich, Alaba und Co. waren auch nach dem Seitenwechsel gefordert. Ein Distanzschuss von Taras Stepanenko (76.) strich nur knapp über das Tor, in der Schlussminute musste Thibaut Courtois bei einem Sudakow-Schuss eingreifen. Es blieb jedoch beim etwas herausgezitterten 2:1 für die Hausherren. Schachtar ist mit nur einem Zähler Tabellenletzter. Inter Mailand überholte Sheriff Tiraspol dank eines klaren 3:1-Auswärtssieges und schob sich auf Platz zwei.

Milan und Leipzig holten ihre ersten Punkte

Liverpool buchte indes schon die Fixkarte für das Achtelfinale. Diogo Jota (13.) und Sadio Mane (21.) trafen an der Anfield Road gegen Atletico. Nach der Roten Karte gegen Felipe in der 37. Minute war das Spiel endgültig in die aus Sicht der Engländer richtige Bahn gelenkt. Ganz eng wird es in der Gruppe B für AC Milan, nachdem die „Rossoneri" zu Hause gegen Porto nur ein 1:1-Remis erreichten.

Milan schrieb damit zwar das erste Mal in dieser Champions-League-Spielzeit an, auf dem letzten Tabellenplatz bleibt die K.o.-Phase jedoch nur eine zarte Hoffnung. Luis Diaz (6.) brachte die Portugiesen früh in Führung, ein Eigentor von Chancel Mbemba (61.) bedeutete den Ausgleich. Mehr war für die Italiener auch in der Schlussphase nach der Hereinnahme von Zlatan Ibrahimovic nicht drin.

In Pool A verpasste Paris Saint-Germain ohne den verletzten Lionel Messi spät drei Punkte. Georginio Wijnaldum (21., 40.) hatte gegen RB Leipzig mit einem Doppelpack auf 2:1 gestellt. In der Nachspielzeit verwandelte allerdings der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai den Elfmeter zum 2:2-Endstand. Für die Deutschen – mit einem sehr aktiven Konrad Laimer bis zur 86. Minute – war es der erste Punkt in dieser Champions-League-Saison, der Aufstieg ist nicht mehr möglich. Leipzig war in der 8. Minute durch Christopher Nkunku in Führung gegangen, danach vergab Andre Silva gegen Gianluigi Donnarumma einen Elfmeter (12.). Tabellenführer ist Manchester City nach einem 4:1 gegen den FC Brügge.