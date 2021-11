Bereits zwei Drittel der Jahresvignetten werden digital gekauft

Innsbruck – Seit heute ist die digitale Jahresvignette für 2022 erhältlich. Gekauft werden kann sie beispielsweise im Mautshop, über die kostenlose App oder an ausgewählten Tankstellen und in Trafiken und wird dann ab 1. Dezember gültig. Das teilt die Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag gestern in einer Aussendung mit.