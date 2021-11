Neues Projekt: Kein blauer Stern leuchtet mehr über dem Ahorn in Mayrhofen

Teile der blau angeleuchteten Ahornbahn-Bergstation in Mayrhofen. Mit der Lichtverschmutzung ist Schluss.

Mayrhofen – Ob Liftstation, Hotel oder Talabfahrten: So mancher setzt gerne seinen Besitz nächtens durch ein Lichtermeer in Szene, um ein Blickfang zu sein. Die Mayrhofner Bergbahnen etwa ließen so ihre Ahorn-Bergstation zum „blauen Stern“ über Mayrhofen werden.