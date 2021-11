Krankenhaus Zams ist an Belastungsgrenze und klagt über aggressive Besucher

Landeck, Zams – Im Sommer herrschte noch „Normalbetrieb“ am Zammer Krankenhaus St. Vinzenz. Ab September ging es Schlag auf Schlag. „So rasch und so heftig haben wir die vierte Corona-Welle diesen Herbst nicht erwartet“, schilderten die Primarärzte Walter Hasibeder und Ewald Wöll am Mittwoch in einer kurzen Arbeitspause. „Täglich kommen zwei neue Patienten dazu.“