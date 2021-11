Europa bietet „Ablenkungen“ für die kriselnden Klubs Sturm und LASK

Das zweite Kräftemessen mit Dinamo ist für den weiteren Verlauf der Gruppe H von großer Bedeutung. Nach drei Runden liegt West Ham United unangefochten an der Spitze, dahinter folgen Dinamo, Rapid und Genk mit je drei Zählern. Der Zweite bestreitet gegen einen Champions-League-Gruppendritten ein Play-off um die Achtelfinal-Teilnahme, der Dritte steigt in die Zwischenrunde der Conference League um. Schon mit einem Punkt in Zagreb würde Rapid dem Überwintern im Europacup näher kommen. Um dies zu schaffen, müsse an die Darbietung von vor zwei Wochen angeknüpft werden, betonte Trainer Dietmar Kühbauer: „Da war Zagreb total überrascht, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, und jetzt wollen sie den Spieß umdrehen. Aber wir wollen alles daran setzen, dass wir ungeschlagen bleiben.“