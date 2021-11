Österreicher wollen nach Corona wieder fliegen wie zuvor

Wien – Die Corona-Krise hat bei den Österreicherinnen und Österreichern nicht zum Umdenken in Bezug auf das Fliegen geführt. Wer vor der Krise gerne geflogen ist, will das danach auch wieder tun, ergab eine Umfrage im Auftrag des Luftfahrtverbands. Nur wer vorher schon nicht flog, will auch künftig verzichten. Drei von vier Österreicher fliegen jährlich. Die Absage der Flüge in der Corona-Zeit bedauert hat nur die Hälfte der Befragten - darunter vor allem junge Menschen.