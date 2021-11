Präsident Zeman von Intensiv- auf Normalstation verlegt

Prag – Der tschechische Präsident Miloš Zeman ist am Donnerstag im Zentralen Militärkrankenhaus (ÚVN) von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt worden. Dies bestätigte das Spital am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das Staatsoberhaupt befindet sich seit dem 10. Oktober im Krankenhaus. Der Grund sei eine notwendige Behandlung im Zusammenhang mit einer bekannten chronischen Erkrankung, die zu einer eingeschränkten Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme führte, hieß es.

"Sein Gesundheitszustand bei der Einlieferung ins Krankenhaus erforderte zweifellos intensive Pflege", hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Die Behandlung habe zu einer Verbesserung des klinischen Zustands des Präsidenten geführt, sodass er in ein Standardbett in der Rehabilitationsabteilung des Instituts für medizinische Versorgung verlegt wurde.