Schenken 2021 – aber bitte sinnvoll!

Deshalb hat sich der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld Gedanken gemacht, was 2021 unterm Baum echte Freude bescheren kann. Da wären einmal Gutscheine (für jeden Geldbeutel!), in denen ganz viel Therme steckt, nach Belieben inklusive Saunawelt: Für jeden ein privates Stückchen von 65.000 m2 AQUA DOME-Gesamtfläche. Luxuriöser sind die „Relax! Tagesurlaube“ – vollgepackt mit Wohlfühlen vom Frühstück bis zur reservierten Liege im separaten Ruheraum. Gern auch in der „Deluxe“-Version inklusive Nutzung des exklusiven Premium-SPA 3000 (ab 15 Jahren). Gesundheit ist im Geschenk stets inklusive, wofür nicht zuletzt die Kraft des Thermalwassers aus 1865 Meter sorgt. Sie hat der AQUA DOME übrigens auch in seine hauseigene Signature-Linie integriert, die als thermal deep Relax Massage oder Gesichtsbehandlung verschenkt werden kann.