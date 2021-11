Der schmale Grat beim „Schleifen“ der Juwele bei der WSG Tirol

„Differenzen“ in der WSG-Mauer – der Stern von Stefan Skrbo (l.) ist beim Aufgehen, jener von Žan Rogelj momentan eher beim Untergehen.

Innsbruck – Als „Ausbildungsverein“, der junge Juwele veredelt und gewinnbringend (siehe Yeboah, Celic und Co.) veräußert, hat die WSG Tirol in der sensationellen Vorsaison mit dem Einzug ins Meister-Play-off die Goldmedaille gewonnen. Nach 13 Runden in der neuen Saison ist man ebenso nur drei Punkte von den Top sechs entfernt wie vom Tabellenende.